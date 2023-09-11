В Госдепе заявили, что учения США и Армении не несут угрозы Азербайджану

В Ереване ранее сообщали, что маневры состоятся на армянской территории с 11 по 20 сентября

ВАШИНГТОН, 11 сентября. /ТАСС/. Совместные военные учения Армении и США Eagle Partner 2023 не представляют угрозы для Азербайджана. Об этом сообщил журналистам руководитель пресс-службы Госдепартамента Мэттью Миллер.

"Нет, совсем нет. Мы регулярно обучаем и взаимодействуем с нашими партнерами для поддержания готовности, а также постоянно совершенствуем оперативную совместимость между нашими вооруженными силами, - сказал Миллер, отвечая на вопрос, представляют ли эти маневры потенциальную угрозу Азербайджану. - Это обычные учения, никак не связанные с какими-либо другими мероприятиями".

Ранее в Минобороны Армении сообщили, что совместные военные учения Армении и США Eagle Partner 2023 пройдут на армянской территории с 11 по 20 сентября.

По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, проведение военных учений Армении и США не способствует стабилизации обстановки в регионе. Он добавил, что Россия продолжает выполнять свои функции гаранта безопасности, Москва также продолжает последовательную и конструктивную работу как с Ереваном, так и с Баку. Министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам саммита Группы двадцати в Нью-Дели заявил, отвечая на вопрос ТАСС, что Россия сожалеет о намерении армянского руководства провести военные учения с Соединенными Штатами.

О ситуации вокруг Нагорного Карабаха

Миллер также напомнил, что госсекретарь США Энтони Блинкен на минувшей неделе поговорил с лидерами Армении и Азербайджана, призвал немедленно разблокировать Лачинский коридор и открыть дорогу Агдам - Ханкенди для доставки гуманитарных грузов в Нагорный Карабах, так как Вашингтон серьезно обеспокоен ухудшающейся гуманитарной ситуацией в регионе.

"Соединенные Штаты будут продолжать решительно поддерживать усилия Армении и Азербайджана по решению неразрешенных вопросов посредством прямого диалога", - сказал представитель Госдепа.

Он также напомнил, что США не признают Нагорный Карабах в качестве независимого государства, а потому не признают и прошедшие в регионе президентские выборы.

В минувшую субботу парламент непризнанной Нагорно-Карабахской республики избрал нового президента. Им стал единственный кандидат Самвел Шахраманян. МИД Азербайджана обвинил Армению в обострении ситуации в Карабахе.

Баку и Ереван оспаривают принадлежность Нагорного Карабаха еще с 1988 года. В сентябре 2020 года в регионе в очередной раз развернулись активные бои. 9 ноября президент России Владимир Путин, президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий. В регион были введены российские миротворцы, которые обеспечивают работу гуманитарных коридоров. 17 мая 2023 года на саммите Совета Европы в Рейкьявике Пашинян заявил, что Ереван признает суверенитет Азербайджана в его границах, куда входит и Нагорный Карабах.