В Никарагуа назвали безупречным проведение выборов в регионах России

Президент страны Даниэль Ортега и вице-президент Росарио Мурильо поздравили правительство и народ РФ с прошедшим голосованием

ГАВАНА, 12 сентября. /ТАСС/. Президент Никарагуа Даниэль Ортега и вице-президент Росарио Мурильо направили поздравления президенту России Владимиру Путину и гражданам страны с успешным проведением выборов в регионах РФ.

"Правительство примирения и национального единства приветствует и поздравляет вас, ваше правительство и храбрый народ Российской Федерации с безупречным проведением выборов, <...> которые продолжают укреплять единство и патриотизм народа Российской Федерации, которым мы так восхищаемся", - говорится в заявлении руководства страны, опубликованном в понедельник на правительственном портале 19digital.

В России с 8 по 10 сентября прошли выборы в регионах, кампании разного уровня состоялись в 85 субъектах РФ. В 21 регионе проходили прямые выборы высших должностных лиц, а в 20 - выборы депутатов законодательных органов власти. Впервые выборы в заксобрания прошли в новых регионах.