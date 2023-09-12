Делегация Ливана обсудит в Дамаске ситуацию с сирийскими беженцами

Ее возглавит и.о. главы МИД республики Абдалла Бу Хабиб

БЕЙРУТ, 12 сентября. /ТАСС/. Правительство Ливана приняло решение направить в Дамаск официальную делегацию для обсуждения ситуации на совместной границе, через которую в последние месяцы усилился поток нелегальных беженцев из Сирии. Об этом сообщил ТАСС исполняющий обязанности министра по делам перемещенных лиц Иссам Шараф ад-Дин.

"Делегацию, которая отбудет в Дамаск в ближайшие дни, возглавит и.о. главы МИД республики Абдалла Бу Хабиб, в ее состав войдут представители армейского командования и силовых структур, - отметил собеседник агентства. - На переговорах с сирийскими коллегами будет выработан план совместных действий по предотвращению незаконного проникновения беженцев на ливанскую территорию".

По словам и.о. министра, "только за август на границе было задержано 8 тыс. человек, а всего с начала года численность нарушителей превысила 20 тыс.".

Как сказал Шараф ад-Дин, правительство Ливана крайне встревожено ростом потока беженцев и осознает, что в одиночку, без координации с сирийскими властями эту проблему невозможно решить. "Мы планировали к концу года возобновить процесс поэтапного возвращения семей беженцев на родину, - отметил он. - Однако резкое ухудшение социально-экономического положения в самой Сирии привело к неожиданным для нас последствиям".

И.о. министра пояснил, что через границу проникает большое количество молодых людей, которые направляются в Ливан в поисках заработка. Они используют для пересечения границы тропы контрабандистов, которые не могут перекрыть размещенные на границе войска.

"Мы предупредили граждан, предоставляющих жилье сирийцам, что они понесут административное наказание за каждого нелегального беженца, - подчеркнул Шараф ад-Дин. - Кроме того, будут ужесточены меры против криминальных групп, которые переправляют людей через границу".

Фактор дестабилизации

11 сентября на заседании правительства премьер-министр Ливана Наджиб Микати предупредил, что увеличение числа беженцев из Сирии несет серьезную угрозу ливанскому государству. По его словам, "это может создать демографический дисбаланс, который негативно скажется на сосуществовании религиозных общин".

И. о. министра иностранных дел республики Абдалла Бу Хабиб в свою очередь заявил, что присутствие в Ливане с 2011 года свыше 2 млн перемещенных сирийцев стало дестабилизирующим фактором. Он сообщил, что пребывание сирийских беженцев в Ливане обходится казне в $6 млрд в год.