Yomiuri​​​​​​: Мацуно останется генсеком кабмина Японии после перестановок в правительстве

По данным газеты, свои должности также сохранят экс-премьер, действующий зампред правящей Либерально-демократической партии Таро Асо и генсек партии Тосимицу Мотэги

ТОКИО, 12 сентября. /ТАСС/. Генеральный секретарь кабинета министров Японии Хирокадзу Мацуно сохранит свой пост после проведения перестановок в правительстве и правящей партии, которые намерен осуществить японский премьер-министр Фумио Кисида. Об этом со ссылкой на источники сообщила газета Yomiuri​​​​​​.

Ожидается, что свои должности также сохранят экс-премьер, действующий зампред правящей Либерально-демократической партии Таро Асо и генсек партии Тосимицу Мотэги, которого называют одним из главных претендентов на пост премьера в будущем и даже возможным соперником Кисиды на выборах председателя партии.

Ранее Кисида заявил, что планирует осуществить перестановки 13 сентября. За счет перестановок власти рассчитывают изменить тенденцию к снижению уровня поддержки политики правительства со стороны населения.

Власти Японии в процессе объединения в одной пластиковой карте функций удостоверения личности и медицинского страхования ранее столкнулись с множеством проблем, включая утечки личных данных. Это вызвало крайне негативную реакцию у местного населения и обрушило рейтинг доверия правительства во главе с Фумио Кисидой. По данным последних опросов, уровень поддержки правительства страны составляет около 40%, а уровень неодобрения находится на отметке в 50%.