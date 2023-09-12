Repubblica: папский посланник по урегулированию на Украине во вторник отправляется в Китай

Ватикан перед отъездом Маттео Дзуппи провел консультации с Вашингтоном, НАТО и Римом, сообщает газета

РИМ, 12 сентября. /ТАСС/. Председатель Конференции итальянских епископов кардинал Маттео Дзуппи, являющийся папским посланником по украинскому урегулированию, во вторник отправляется в Пекин. С таким утверждением выступила газета La Repubblica.

По ее данным, в среду он встретится с руководством страны, предположительно, с премьером Госсовета КНР Ли Цяном. Официально даты миссии в Пекине Ватикан еще не сообщал, однако поездку кардинала в Китай давно подтвердили, в том числе Папа Римский Франциск.

По утверждению издания, перед отъездом Дзуппи Ватикан провел консультации с Вашингтоном, НАТО и Римом. Накануне Дзуппи встречался в Берлине с вице-премьером и министром иностранных дел Италии Антонио Таяни, который повторил, что Рим поддерживает мирные инициативы, в том числе Ватикана.

Даты поездки держались в секрете до последнего момента из соображений безопасности, пишет La Repubblica.

В центре миссии Дзуппи, посетившего ранее Киев, Москву и Вашингтон, находятся гуманитарные аспекты. Киев отказался от посреднической роли Ватикана в мирном урегулировании, однако обратился к Святому престолу за помощью в возвращении военнопленных и украинских детей, оказавшихся в зоне боевых действий и вывезенных в Россию. Как ранее говорил Дзуппи, прорабатываются механизмы для обмена списками. Эти вопросы он обсуждал сначала в Киеве, а затем в Москве, где встречался в конце июня с помощником президента России по внешнеполитическим вопросам Юрием Ушаковым, уполномоченным при президенте РФ по правам ребенка Марией Львовой-Беловой, а также Патриархом Московским и всея Руси Кириллом.

У Ватикана нет официальных дипломатических отношений с КНР. Несколько лет назад они заключили соглашение о назначении римско-католических епископов, которое уже неоднократно продлевалось на два года, хотя по-прежнему носит экспериментальный характер. Ватикан обратился к Пекину с просьбой об открытии своего представительства. Речь пока идет не о дипломатических связях, а о более прямых отношениях с местным духовенством.