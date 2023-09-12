Эмиссар Франции обсудит подготовку к диалогу по выходу из политического кризиса Ливана

Планируется, что лидеры ливанских партий встретятся за круглым столом для согласования кандидатуры на пост главы республики

БЕЙРУТ, 12 сентября. /ТАСС/. Спецпосланник президента Франции по ливанскому урегулированию Жан-Ив Ле Дриан проведет во вторник в Бейруте серию встреч с политическими лидерами страны, которые примут участие в предстоящем раунде национального диалога по выходу из кризиса. Об этом сообщил ТАСС арабский дипломатический источник.

"Планируется, что лидеры ливанских партий встретятся за круглым столом с целью согласования политической фигуры для избрания на пост главы республики, который остается вакантным с 31 октября прошлого года", - отметил собеседник. Он напомнил, что визит Ле Дриана состоится после инициативы, выдвинутой председателем парламента Набихом Берри.

Спикер 31 августа предложил представителям основных политических сил и депутатских фракций вступить в диалог перед избранием нового президента республики. "Эту идею поддержали как мусульманские, так и христианские депутаты, - сказал источник. - Встреча может состояться в конце сентября, ее участники одобрят программу будущего главы государства, а затем в парламенте будут проведены выборы".

Сам Берри подчеркнул, что "в условиях паралича государственных институтов ливанским политикам необходимо прийти к консенсусу через открытый диалог, прежде чем направиться на голосование".

По сведениям источника, наибольшие шансы стать консенсусной фигурой имеет сейчас командующий ливанской армией Джозеф Аун. "Кандидатуру генерала одобрили такие влиятельные региональные игроки, как Катар и Саудовская Аравия, а также США и Франция, - указал собеседник. - Не будут препятствовать его избранию при соблюдении ряда условий Иран и Сирия".

Провал выборов

Депутаты парламента Ливана 14 июня в ходе голосования, которое проводилось в двенадцатый раз, не смогли избрать главу республики. Ни одному из кандидатов в президенты не удалось заручиться поддержкой 65 из 128 законодателей, необходимой для победы. Высший государственный пост остается вакантным с 31 октября прошлого года после того, как генерал Мишель Аун по окончании шестилетних полномочий покинул президентский дворец Баабда.

17-18 июля Ле Дриан участвовал в совещании по Ливану дипломатов из Египта, Катара, Саудовской Аравии, США и Франции, которое проводилось в Дохе. "Группа пяти" пригрозила санкциями тем ливанским партиям, которые "блокируют процесс избрания главы республики". В итоговом заявлении указывалось, что "будущий президент Ливана должен сформировать широкую и инклюзивную коалицию для проведения необходимых экономических реформ".