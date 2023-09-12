Премьер Киргизии заявил, что русский язык объединил пространство СНГ

По словам Акылбека Жапарова, в стране сохранению русского языка уделяется серьезное внимание

БИШКЕК, 12 сентября. /ТАСС/. Русский язык стал связующим звеном между народами стран - участниц СНГ. Об этом заявил в Бишкеке глава кабинета министров Киргизии Акылбек Жапаров во время встречи с руководителями государственных информационных агентств из государств Содружества.

"Так исторически сложилось, что русский стал языком, объединяющим наше пространство, где мы друг друга понимаем, как говорится, с полуслова", - сказал он.

По его словам, в Киргизии сохранению русского языка уделяется серьезное внимание. "Этот язык закреплен в Конституции Кыргызстана как официальный. Недавно президенты Садыр Жапаров и Владимир Путин дали старт строительству во всех регионах нашей республики девяти современных школ. С момента обретения независимости это будет, наверное, самый крупный образовательный проект, осуществленный в Кыргызстане", - продолжил глава правительства.

Как он считает, эти новые учебные заведения станут образцами взаимодействия в культурно-гуманитарной сфере, "кузницей образованной молодежи и местом формирования интеллектуального ядра нации".

"Сейчас важно и нужно укреплять и развивать Содружество, так как других соседей у нас никогда не будет, и всем нам, нашим народам нужно стабильное и мирное будущее, уверенность в завтрашнем дне", - отметил премьер.