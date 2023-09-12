В США член Палаты представителей призвала выяснить, кто скрывал преступления семьи Байдена

Марджори Тейлор-Грин отметила, что "каждый республиканец должен поддержать расследование"

НЬЮ-ЙОРК, 12 сентября. /ТАСС/. Член Палаты представителей Конгресса США Марджори Тейлор-Грин (республиканка от штата Джорджия) убеждена в том, что необходимо провести расследование в отношении нынешнего президента Джо Байдена и выяснить, кто помогал скрывать преступления его семьи.

"Я не прошу Палату представителей объявить на этой неделе Джо Байдену импичмент. Я просто прошу провести расследование [на предмет возможности] импичмента, чтобы изучить подробнее Джо Байдена и каждого, кто в течение многих лет помогал скрывать преступления семьи Байдена. Каждый республиканец должен поддержать расследование", - написала она в соцсети X (ранее Twitter).

Ранее часть республиканцев в Палате представителей выступила за то, чтобы уже в сентябре начать процедуру импичмента Байдена, однако единого мнения по этому вопросу у законодателей пока не сложилось. По мнению спикера Палаты представителей Кевина Маккарти (республиканец от штата Калифорния), импичмент является единственным способом узнать правду о причастности действующего президента США и его семьи к коррупции.

В мае республиканцы из комитета по надзору и подотчетности Палаты представителей Конгресса США заявили о получении ими доказательств того, что члены семьи Байдена и связанные с ними лица ранее якобы получали миллионы долларов из-за границы через сеть компаний. По словам председателя комитета Джеймса Комера, речь идет о "сложной и подозрительной сети из более чем 20 компаний", которые Байдены и связанные с ними лица использовали для собственного обогащения. Большинство этих фирм были компаниями с ограниченной ответственностью, созданными в то время, когда Байден занимал пост вице-президента. По словам Комера, банковская отчетность свидетельствует о том, что семья Байдена, связанные с ней люди и их фирмы получили более $10 млн от иностранцев и их компаний.