12 сентября, 07:21
Военная операция на Украине

Эксперт заявил, что только победа России на Украине может положить конец гегемонии США

Член координационного совета Международного движения русофилов Микис Филаниотис сообщил, что "многие страны вдохновляет то, что РФ сопротивляется НАТО"

НИКОСИЯ, 12 сентября. /ТАСС/. Только победа российских сил на Украине способна положить конец гегемонии США и сделать мир по-настоящему многополярным. Об этом заявил в беседе с корреспондентом ТАСС член координационного совета Международного движения русофилов Микис Филаниотис. Он примет участие в XVIII Национальном и I Международном соборах друзей России, которые пройдут 15-17 сентября в Болгарии. Ожидается, что на международный собор, который пройдет под девизом "С Россией в сердцах!", съедутся представители более 20 стран.

"Россия сегодня находится в авангарде борьбы с гегемонией Соединенных Штатов, и только ее победа на Украине сможет положить конец этой гегемонии, сделав мир по-настоящему многополярным. Без победы России сделать это не получится", - считает Филаниотис. "Многие страны, в том числе в Африке, понимают это, их вдохновляет то, что Россия сопротивляется НАТО, сопротивляется попыткам Запада превратить Украину в свой плацдарм. Подтверждением тому служит недавнее решение о расширении БРИКС", - продолжил собеседник.

В беседе Филаниотис выразил надежду на то, что на предстоящем соборе в Болгарии будет принят устав Международного движения русофилов. "Сила России и русофильства в триаде - сильное государство, традиционные ценности и многополярность. Это те три столпа, на которые опирается наше движение", - подчеркнул эксперт. 

Теги:
БолгарияУкраинаРоссияВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
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