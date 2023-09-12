Европарламент поддержал план ЕК по укреплению оборонно-промышленной базы ЕС

Как отметили европарламентарии, "европейский оборонный потенциал остается крайне фрагментированным, неэффективным, не имеющим достаточной совместной деятельности и оперативной совместимости продуктов"

ПАРИЖ, 12 сентября. /ТАСС/. Депутаты Европарламента большинством голосов поддержали предложение Еврокомиссии создать инструмент по укреплению оборонно-промышленной базы ЕС посредством общих закупок. Голосование транслировалось на сайте ЕП.

Соответствующий доклад был принят 530 голосами за при 66 против и 32 воздержавшихся.

"Европейский оборонный потенциал остается крайне фрагментированным, неэффективным, не имеющим достаточной совместной деятельности и оперативной совместимости продуктов. <...> Возобновление войны в Европе подчеркнуло последствия недостаточного финансирования обороны на протяжении многих лет, что привело к накоплению пробелов и дефицита в коллективных военных запасах, а также к сокращению промышленного производственного потенциала и ограничению совместных закупок и сотрудничества, - говорится в документе. - Такой новый инструмент следует рассматривать как важный шаг на пути к созданию Европейского оборонного союза и единого рынка оборонной продукции".

В ходе дебатов депутаты подчеркивали, что этот инструмент является лишь "средством для исключительных обстоятельств", в частности на период украинского конфликта, и "ни в коем случае не должен использоваться систематически". По мнению европарламентариев, инициатива позволит ЕС подготовиться к будущим кризисам. Вместе с тем, согласно тексту доклада, помимо исправления ситуации с отставанием европейской оборонной промышленности, предлагается также "удовлетворить краткосрочную потребность в пополнении и расширении оборонных запасов для компенсации военной помощи Украине", а также заменить устаревшие решения в области военной техники, в частности советских образцов.

Принцип работы

"Общие процедуры закупок и контракты также должны включать требование о том, чтобы оборонная продукция не подвергалась какой-либо форме контроля или ограничения со стороны несвязанной третьей страны или несвязанной организации третьей страны, поскольку это противоречит интересам безопасности и обороны ЕС и государств-членов и ограничивает возможности государств-членов использовать эту оборонную продукцию", - говорится в одном из пунктов документа. Вместе с тем предлагается в исключительном порядке не выполнять данное требование, если соответствующая закупаемая продукция использовалась до 24 февраля 2022 года в вооруженных силах хотя бы одного из государств-членов, участвующих в общих закупках.

При помощи нового инструмента предполагается довести общие расходы на военную продукцию в рамках совместных оборонных закупок Союза до 35% - в 2021 году этот показатель составлял лишь 18%. В докладе подчеркивается, что подобный инструмент и связанные с ним расходы не предусматривались бюджетом до 2027 года, который не допускает сокращения финансирования европейских программ, однако рекомендуется учесть возможный рост расходов на оборону и необходимость изыскать на них средства.

"Инструмент преследует следующие цели: способствовать повышению конкурентоспособности и эффективности европейской оборонно-промышленной отрасли, способствовать сотрудничеству в процессе оборонных закупок между государствами-членами, оперативной совместимости и предотвращению эффектов вытеснения". Согласно одному из пунктов, новый регламент должен вступить в силу до 1 декабря 2024 года и подразумевает выделение €1 млрд на его реализацию - речь идет в частности о технической и административной деятельности по обеспечению работы нового инструмента.