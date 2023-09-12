В Пентагоне заявили, что конфликт на Украине показал важность космических систем

Командующий Космическими силами США генерал Ченс Салтцмен считает, что "доступ к космосу и его использование является основополагающим для современных боевых действий"

ВАШИНГТОН, 12 сентября. /ТАСС/. Конфликт на Украине продемонстрировал, что использование космических систем в современных условиях играет ключевую роль для эффективного ведения боевых действий. Об этом заявил командующий Космическими силами США генерал Ченс Салтцмен, выступая на конференции в пригороде Вашингтона.

"Мы живем в сложный со стратегической точки зрения период времени, и в данный переломный момент космос играет ключевую роль. Конфликт на Украине ясно показал, что доступ к космосу и его использование является основополагающим для современных боевых действий, - отметил он. - Ясно также, что наличие технологии не является само по себе преимуществом, для повышения шансов на успех важна готовность сил использовать эту технологию".

Салтцмен сообщил, что Космические силы США намерены сформировать два новых подразделения. Одно из них будет специализироваться на вопросах, касающихся радиоэлектронной борьбы. Второе - на навигации в космосе.

В августе Салтцмен в интервью журналистам газеты The Washington Post выступил с утверждением, что российская сторона предпринимает попытки нарушить работу системы спутниковой связи Starlink на Украине. Он отметил, что США стремятся вывести на низкую околоземную орбиту большую группировку спутников для нужд американских военных. В нее могут войти до 1 тыс. аппаратов. По его мнению, при наличии достаточно большого числа этих спутников нанесение им какого-либо ущерба другими странами будет "гораздо более серьезной проблемой с точки зрения нацеливания". Как утверждал генерал, США "видят такой эффект с группировкой [спутников] Starlink на Украине". По версии Салтцмена, "россияне пытаются ее глушить". Как следовало из публикации, генерал заверил, что эти попытки якобы не имеют успеха.