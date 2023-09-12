В Конгрессе требуют от Госдепа данные о действиях Байдена по отставке генпрокурора Украины

Виктор Шокин расследовал деятельность украинской энергетической компании Burisma Holdings, в которой работал сын политика Хантер Байден

ВАШИНГТОН, 12 сентября. /ТАСС/. Председатель комитета по надзору и подотчетности Палаты представителей Конгресса США Джеймс Комер потребовал от госсекретаря Энтони Блинкена предоставить документацию Госдепартамента, которая связана с попытками нынешнего американского лидера Джо Байдена в период работы на посту вице-президента добиться увольнения генпрокурора Украины Виктора Шокина, расследовавшего деятельность украинской энергетической компании Burisma Holdings, в которой работал сын политика Хантер Байден.

Ранее член Палаты представителей Марджори Тейлор-Грин (республиканка от штата Джорджия) призвала рассмотреть возможность импичмента Байдена в сентябре в связи с заявлением Шокина, который в эфире Fox News утверждал, что в 2016 году Байден фактически дал взятку, добиваясь его отставки под угрозой заблокировать кредитные гарантии для Киева.

Как отмечается в распространенном пресс-службой комитета письме, "запрашивается информация о том, как Госдепартамент характеризует украинскую Генпрокуратуру, которую в то время возглавлял Виктор Шокин". "Комитет стремится понять внезапное изменение позиции Госдепартамента по отношению к украинской Генпрокуратуре в конце 2015 года", - отмечается в письме. Комер требует от Блинкена предоставить все материалы, поясняющие, почему "отставка генпрокурора Шокина стала одним из условий предоставления Соединенными Штатами кредитных гарантий" Киеву. "В марте 2016 года Шокин был отстранен от должности украинской Радой после нескольких месяцев публичного давления, которое наиболее активно оказывал тогдашний вице-президент Байден", - добавляется в письме.

Комер также требует информацию о телефонных звонках Байдена украинским чиновникам в период с января 2014 года по декабрь 2016 года, а также о служебной переписке между Госдепартаментом и аппаратом тогдашнего вице-президента, касающейся Украины, Burisma Holdings, кредитных гарантий, Шокина, сына Байдена и его деловых партнеров. Он запросил и данные о связях между сотрудниками внешнеполитического ведомства и консалтинговой фирмой Blue Star Strategies, которая лоббировала интересы Burisma в Вашингтоне.

Резкая смена курса

Председатель комитета указывает на противоречие в политике американского внешнеполитического ведомства. Он отмечает, что в июне 2015 года занимавшая тогда пост помощника госсекретаря по делам Европы и Евразии Виктория Нуланд высоко оценила усилия Шокина в борьбе с коррупцией в стране и пообещала оказать помощь. Кроме того, тогдашний посол США в Киеве Джеффри Пайетт в сентябре 2015 года подчеркивал, что Шокин "возглавляет борьбу" с коррупцией на Украине. Однако через совсем короткий промежуток времени вашингтонская администрация начала подвергать серьезной критике работу генпрокурора.

Ранее в американских СМИ публиковались данные из ноутбука, принадлежавшего Хантеру Байдену. Из них следовало, что он мог организовать для представителя украинской энергетической компании Burisma Holdings, в правление которой входил, встречу со своим отцом. Байден-старший, находясь на посту вице-президента США, призывал уволить Шокина, начавшего расследование в отношении Burisma Holdings.