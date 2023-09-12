СМИ: Индия предлагала Канаде свой самолет для возвращения Трюдо с саммита G20

По сведениям телеканала India Today, канадская сторона ответила отказом, отметив, что они предпочитают дождаться прибытия своего запасного борта

НЬЮ-ДЕЛИ, 12 сентября. /ТАСС/. Правительство Индии предлагало Канаде свой правительственный самолет, чтобы канадский премьер-министр Джастин Трюдо смог вернуться на родину из Нью-Дели, откуда политик не мог вылететь из-за неисправности борта номер один. Об этом сообщил телеканал India Today со ссылкой на источники.

Трюдо во вторник смог вылететь из Индии после примерно 36-часовой задержки. Канадский премьер 9-10 сентября участвовал в саммите "Большой двадцатки" в Нью-Дели. Он планировал покинуть столицу Индии еще в воскресенье, но из-за поломки правительственного борта Airbus A310 вылет пришлось отложить.

Как отмечает India Today, правительство Индии в понедельник предложило помощь премьеру Канады и было готово выделить свой борт номер один. Но спустя шесть часов после того, как было сделано предложение, канадская сторона ответила отказом, отметив, что они предпочитают дождаться прибытия своего запасного борта. При этом в конечном итоге Трюдо вылетел не на запасном Airbus CC-150 Polaris, который уже был на пути в Нью-Дели, а на починенном Airbus A310, отмечает телеканал.