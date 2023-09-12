В Сомали правительственные войска ликвидировали более 100 боевиков

Операция проводилась на территории штата Галмудуг

ПРЕТОРИЯ, 12 сентября. /ТАСС/. Правительственные силы Сомали уничтожили в центральной части страны за последние двое суток 120 боевиков из экстремистской группировки "Аш-Шабаб". Об этом сообщил заместитель министра информации Сомали Абдирахман Юсуф Аль-Адала.

"Среди ликвидированных боевиков есть старшие полевые командиры", - приводит его слова агентство Xinhua. Возможные потери среди регулярных войск не раскрываются. Операция проводилась на территории штата Галмудуг.

Группировка "Аш-Шабаб" была создана в Сомали в 2004 году. Она насчитывает до 10 тыс. боевиков, которые в основном действуют в центральных и южных частях страны.