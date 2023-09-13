США и Тайвань обсуждают поставки острову ударных беспилотников

Американская сторона пока не обнародовала информацию, поэтому пока нельзя говорить о каких-либо деталях, заявил глава управления стратегического планирования и строительства ВС островного государства Сюн Шэнжун

ГОНКОНГ, 13 сентября. /ТАСС/. Вооруженные силы Тайваня обсуждают с США поставки ударных беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом на пресс-конференции заявил глава управления стратегического планирования и строительства вооруженных сил островного государства генерал-майор Сюн Шэнжун.

"В военном бюджете все могут увидеть военные закупки у США. Американская сторона еще не финализировала процедуру платежей, не завершила уведомление Конгресса, не обнародовала данные", - сказал он в ответ на просьбу журналистов прокомментировать закупки ударных беспилотников.

"По этой причине мы пока поместили их в засекреченную часть бюджета. Поэтому, что касается ударных беспилотников, то мы пока не можем говорить здесь о каких-либо деталях", - резюмировал он.

В июле президент США Джо Байден объявил о выделении Тайваню пакета военной помощи на сумму до $345 млн по механизму PDA, который позволяет главе американской администрации своим указом поставлять вооружения и другие материалы иностранному партнеру без согласования с Конгрессом в случае возникновения чрезвычайных ситуаций. При этом поставка осуществляется напрямую со складов Пентагона. 14 августа Центральное информационное агентство Тайваня сообщило, что США в рамках этого пакета военной помощи поставят острову четыре разведывательных беспилотника MQ-9A.

Ранее Тайвань заказывал у США четыре более совершенные модификации этих БПЛА MQ-9B SeaGuardian за 217 млн долларов. Сделка была одобрена еще администрацией Дональда Трампа, а поставка должна быть завершена в 2025 году.

Тайвань управляется собственной администрацией с 1949 года, когда на остров бежали остатки сил Гоминьдана во главе с Чан Кайши (1887-1975), потерпев поражение в гражданской войне в Китае. С тех пор Тайвань сохраняет флаг и некоторые другие атрибуты прежней Китайской Республики, существовавшей на материке до прихода к власти коммунистов. Пекин считает Тайвань одной из провинций КНР.