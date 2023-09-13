Избранный лидер Гватемалы остановил передачу власти после обыска в центре подсчета голосов

Бернардо Аревало счел инцидент попыткой государственного переворота

ГАВАНА, 13 сентября. /ТАСС/. Победивший на президентских выборах в Гватемале в августе Бернардо Аревало объявил о приостановке процедур передачи власти по причине обысков прокуратуры в центре подсчета голосов, которую он счел попыткой переворота.

"Учитывая ситуацию, созданную [генпрокурором Консуэло] Поррасом, [прокурором Рафаэлем] Курручиче и [судьей Фреди] Орельяной, мы проинформировали президента [Гватемалы Алехандро] Джамматтеи, что временно приостанавливаем наше участие в процессе административного перехода, пока не будут восстановлены необходимые институциональные политические условия, - написал политик на своей странице в социальной сети X (ранее Twitter). - Организаторы переворота должны уйти в отставку. Сегодняшние действия представляют собой вопиющие преступления, связанные со злоупотреблением властью и нарушением конституции Республики Гватемала".

Во вторник сотрудники прокуратуры вскрыли около 160 избирательных урн в одном из центров подсчета голосов, где хранились подсчитанные бюллетени с волеизъявлением граждан на президентских выборах. Высший избирательный суд Гватемалы заявил, что расследования нарушений во время голосования и подсчета бюллетеней находятся в его компетенции, а также что победитель уже объявлен.

В начале сентября Аревало заявил, что его оппоненты готовятся дестабилизировать политическую ситуацию в республике с целью сорвать его инаугурацию. Во втором туре президентских выборов в Гватемале, прошедшем 20 августа, Аревало получил более 2,38 млн голосов. Президент избирается на четыре года без права баллотироваться на новый срок. Он вступает в должность 14 января года, следующего за годом выборов.