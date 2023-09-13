Минобороны Японии командировало своего сотрудника на Тайвань на постоянной основе

Чиновник будет заниматься сбором информации и контактами с местными властями, сообщило агентство Kyodo

ТОКИО, 13 сентября. /ТАСС/. Министерство обороны Японии на постоянной основе направило своего сотрудника в представительство Общества японо-тайваньских обменов в городе Тайбэй, которое фактически выполняет функции посольства Токио на Тайване. Этот чиновник будет заниматься сбором информации и контактами с местными властями, сообщило информационное агентство Kyodo.

Япония не имеет дипломатических отношений с Тайванем и официально считает его частью КНР. Однако представительство в Тайбэе укомплектовано сотрудниками японского МИД и других ведомств. До настоящего времени там также на постоянной основе работал находившийся в отставке экс-офицер Сил самообороны Японии, фактически выполнявший функции военного атташе. Теперь к нему с весны нынешнего года добавился гражданский сотрудник министерства обороны.

В правящей Либерально-демократической партии Японии настаивали на том, чтобы направить в представительство на Тайване действующего офицера Сил самообороны, однако такой вариант был отклонен из-за нежелания излишне провоцировать КНР, сообщает агентство.

Тайвань управляется собственной администрацией с 1949 года, когда туда бежали остатки сил Гоминьдана во главе с Чан Кайши (1887-1975), потерпев поражение в гражданской войне в Китае. С тех пор остров сохраняет флаг и некоторые другие атрибуты прежней Китайской Республики, существовавшей на материке до прихода к власти коммунистов. Пекин считает Тайвань одной из провинций КНР, эту позицию разделяет большинство стран мира.