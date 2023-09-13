МИД Узбекистана заявил о планах открыть филиал молодежной палаты Японии

Министр иностранных дел страны Бахтиёр Саидов сообщил, что это "новая возможность для реализации совместных проектов с использованием потенциала молодежи"

ТАШКЕНТ, 13 сентября. /ТАСС/. Филиал молодежной палаты Японии, в функции которой входит организация студенческих обменов, откроется в Узбекистане. Об этом сообщил министр иностранных дел Узбекистана Бахтиёр Саидов.

"Мы провели продуктивную встречу с президентом Международной молодежной палаты Японии Масахиро Асо. Приветствуем инициативу по открытию филиала Палаты в Узбекистане. Это послужит еще одним важным мостом, соединяющим наши народы, и новой возможностью для реализации совместных проектов, особенно с использованием огромного потенциала молодежи", - написал Саидов в Telegram-канале.

Молодежная палата Японии - некоммерческая молодежная организация, объединяющая около 150 тыс. постоянных и почетных членов в возрасте от 20 до 40 лет. Она была создана в 1949 году как молодежная торгово-промышленная палата Токио, целью которой было скорейшее восстановление послевоенной экономики Японии. В настоящее время одной из целей организации является международный культурный обмен между студентами.

Фактически, эта организация является частью глобального движения, управление которым осуществляется и поддерживается Международной молодежной палатой со штаб-квартирой в США.