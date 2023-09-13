Экс-премьер Франции считает, что рано или поздно Париж и Москва придут к диалогу

Эдуар Филипп отметил, что французская сторона не воюет и не хочет воевать с Россией

ПАРИЖ, 13 сентября. /ТАСС/. Бывший премьер-министр Франции (2017-2020), мэр Гавра (северо-запад страны) Эдуар Филипп считает, что Париж и Москва рано или поздно вернутся к диалогу. Об этом политик, который по результатам нескольких опросов является фаворитом будущих президентских выборов в республике в 2027 году среди правых, заявил в интервью газете Le Monde.

Филиппа попросили прокомментировать заявление, которое в середине августа в интервью Le Figaro сделал экс-президент Франции Николя Саркози (2007-2012). Тогда Саркози призвал к переговорам по Украине и назвал возврат Крыма под контроль Киева иллюзорным.

"Он совершенно прав, когда говорит, что Россия останется Россией, что мы не воюем и не хотим воевать с ней, что она не хочет воевать с нами и когда-нибудь нам придется говорить друг с другом ", - сказал Филипп. По его словам, к мнению Саркози необходимо прислушиваться. "У него есть опыт в международной политике, который нам было бы глупо недооценивать", - указал он.

Ранее телеканал BFMTV провел опрос, по результатам которого Филипп был назван наиболее сильным кандидатом на пост президента республики из числа окружения французского лидера Эмманюэля Макрона. 31% респондентов посчитали 52-летнего Филиппа оптимальным преемником Макрона после завершения полномочий последнего в Елисейском дворце. По итогам исследования социологической службы OpinionWay, Филипп является более популярным кандидатом в президенты из числа представителей правых и центристов, чем лидер парламентской фракции партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен. За экс-премьера готовы проголосовать 33% опрошенных, тогда как за Ле Пен - 30%.

Президентские выборы во Франции в 2027 году

Первый тур президентских выборов во Франции запланирован на апрель 2027 года. Конкретная дата пока не определена, он должен состояться за 20-35 дней до истечения срока полномочий действующего президента Эмманюэля Макрона 13 мая 2027 года. В случае если в первом туре ни один из претендентов на пост главы государства не наберет более 50% голосов, то два кандидата, набравшие наибольшее количество голосов, примут участие во втором туре голосования, который проводится две недели спустя.

Макрон по истечении своего второго президентского срока больше не сможет баллотироваться на пост главы государства.