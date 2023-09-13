Император Японии утвердил новый состав правительства Кисиды

Число женщин среди министров впервые выросло до пяти

ТОКИО, 13 сентября. /ТАСС/. Император Японии Нарухито утвердил новый состав правительства премьер-министра Фумио Кисиды после проведенных перестановок. Официальная церемония прошла в императорском дворце в Токио, следует из опубликованного графика главы правительства.

Утверждение состава кабмина императором - это обязательная процедура, которая проводится в соответствии с Конституцией Японии. В ходе церемонии министры по очереди получают специальный документ - извещение о назначении с подписью монарха.

Это третий по счету состав правительства с момента избрания Кисиды на пост председателя Либерально-демократической партии (ЛДП) и премьер-министра. В ходе перестановок он сменил 11 министров, включая глав МИД и Минобороны. Кисида оставил при этом ключевую структуру кабмина и практически не вносил изменений в руководящий состав ЛДП. При этом число женщин среди министров впервые доведено до пяти.

Новым главой МИД стала 70-летняя экс-министр юстиции Ёко Камикава, которая сменила на этом посту Ёсимасу Хаяси, занимавшего его с 2021 года. Камикава окончила Токийский университет, а также получила степень магистра в Гарвардском институте государственного управления им. Джона Ф. Кеннеди. За время нахождения на посту министра юстиции Камикава подписала указы о приведении в исполнение 16 смертных приговоров. Из них 13 касались казней членов японской террористической секты "Аум синрикё" (запрещена в РФ), среди которых был и ее основатель Сёко Асахара (настоящее имя Тидзуо Мацумото).

Новым главой Минобороны Японии стал 54-летний Минору Кихара. Ранее он не занимал министерских постов, однако был советником премьер-министра по вопросам национальной безопасности. Кроме того, в 2013 году он был парламентским замминистра обороны, а в 2016-м - замминистра финансов.

В целом костяк правительства не изменился, ключевые должности в нем сохранили самые влиятельные члены кабмина. Так, министром финансов остался Сюнъити Судзуки, министром экономической безопасности - Санаэ Такаити, министром по делам цифровизации - Таро Коно, а министром экономики, торговли и промышленности - Ясутоси Нисимура. Без изменений остался и костяк ЛДП. Заместителем председателя партии остался вице-премьер Таро Асо, генсеком партии - Тосимицу Мотэги, главой политического совета - Коити Хагиуда, комитета по взаимодействию с парламентом - Цуёси Такаги. Вместе с тем пост главы генерального совета занял Хироси Морияма, а на освободившееся после него место главы комитета по организации выборов назначена Юко Обути, 49-летняя дочь бывшего премьер-министра Кэйдзо Обути.