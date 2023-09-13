Суд ЕС отказался снять европейские санкции с белорусского бизнесмена Шатрова

По мнению европейских властей, Александр Шатров ответственен за передачу белорусским властям технологий для распознавания лиц и таким образом "внес вклад в подавление гражданского общества и демократической оппозиции"

ЛЮКСЕМБУРГ, 13 сентября. /ТАСС/. Суд ЕС отклонил иск основателя белорусской IT-компании Synesis Александра Шатрова, который требовал отменить введенные против него европейские санкции, передает корреспондент ТАСС из Евросуда.

"В исковом заявлении отказано. Кроме того, Шатрову нужно оплатить судебные издержки, понесенные Советом ЕС (ответчиком по иску)", - указывается в оглашенном в ходе заседания судебном решении.

Как следует из материалов, санкции на Шатрова были наложены в июне 2021 года. По мнению европейских властей, Шатров ответственен за передачу белорусским властям технологий для распознавания лиц и таким образом "внес вклад в подавление гражданского общества и демократической оппозиции".

Исковое заявление Шатровым было подано в августе 2021 года.