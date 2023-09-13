13 сентября, 11:33
Встреча Владимира Путина и Ким Чен Ына

Кисида заявил, что намерен продолжать добиваться встречи с Ким Чен Ыном

Премьер-министр Японии не стал давать комментариев о том, удалось ли Токио добиться какого-либо прогресса по этой теме

ТОКИО, 13 сентября. /ТАСС/. Власти Японии намерены продолжать вести работу, направленную на организацию встречи на высшем уровне с лидером КНДР Ким Чен Ыном. Об этом заявил премьер-министр Японии Фумио Кисида в ходе пресс-конференции в Токио по итогам перестановок в правительстве и руководстве правящей Либерально-демократической партии.

"Мы постоянно предпринимаем различные усилия по разным каналам. Мы хотели бы продолжить свои усилия в рамках консультаций на высоком уровне под моим непосредственным контролем", - сказал он в ответ на вопрос о возможности проведения такой встречи.

При этом японский премьер не стал давать комментариев о том, удалось ли Токио добиться какого-либо прогресса по этой теме.

Ранее Кисида неоднократно заявлял, что готов лично встретиться с Ким Чен Ыном, чтобы решить проблему японских граждан, похищенных северокорейской разведкой.

Тема похищения японцев разведывательными службами КНДР - одна из самых болезненных в отношениях двух государств, которые не поддерживают официальных дипломатических связей. В 2002 году Пхеньян впервые признал факт похищения только 13 граждан Японии и позволил пятерым из них вернуться на родину. Остальные были объявлены умершими, а их родственникам отправлены останки, подлинность которых подтвердить не удалось. В мае 2014 года правительства Японии и КНДР договорились провести новое расследование похищений японских граждан, однако занимавшаяся этим комиссия была впоследствии распущена по инициативе Пхеньяна.

Южнокорейская газета "Тона ильбо" сообщала, что представители КНДР и Японии в июне провели по меньшей мере две встречи в третьих странах для обсуждения проблемы похищенных японских граждан. Власти Японии официально это не подтверждали. 

Теги:
ЯпонияКНДРКим Чен ЫнКисида, ФумиоВстреча Владимира Путина и Ким Чен Ына
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