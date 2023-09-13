СМИ: начальник ГУР Украины подал документы для поступления в аспирантуру

По данным украинского издания "Общественные новости", Кирилл Буданов первый в списке поступающих на специальности "политология"

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Начальник Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины Кирилл Буданов подал документы для поступления в аспирантуру по специальности "политология". Об этом сообщается в Telegram-канале украинского издания "Общественные новости".

По его данным, Буданов - первый в списке поступающих в аспирантуру университета "Острожская академия" в Ровненской области. Форма обучения вечерняя.

Ректор академии Игорь Пасечник подтвердил эту информацию изданию, отметив, что в этом случае речь идет пока только о рейтинговом списке поступающих, приказа о зачислении еще нет. По словам ректора, в вузе, в частности, осуществляется обучение по таким специальностям, как "национальная безопасность" и "политология", которые связаны с вопросами, касающимися военного дела. Он также добавил, что ранее это учебное заведение окончили главнокомандующий украинской армией Валерий Залужный и другие военачальники.

7 сентября президент Украины Владимир Зеленский присвоил Буданову звание генерал-лейтенанта. Буданов в последние месяцы стал особенно известен из-за многочисленных интервью в украинской и западной прессе, в которых делает оптимистичные для Киева прогнозы о ходе боевых действий, ни один из которых еще не сбылся.

Буданов в 2007 году окончил Одесский институт Сухопутных войск, после чего поступил на службу в ГУР Украины. С 2014 года участвовал в боевых действиях в Донбассе. В 2020 году назначен заместителем директора департамента Службы внешней разведки Украины, а летом того же года занял пост главы ГУР.

В апреле 2023 года Следственный комитет России заочно выдал санкцию на арест Буданова по обвинению в организации терактов в России, создании террористического сообщества, незаконном обороте оружия и взрывчатых веществ. Главу ГУР обвиняют в причастности к теракту на Керченском мосту 8 октября 2022 года, в результате которого погибли четыре человека и обрушились два пролета автомобильной части моста.