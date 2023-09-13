СМИ: ЮАР планирует переселить 3 тыс. носорогов в соседние страны

По данным газеты Daily Maverick, меры необходимы для восстановления численности животных на юге Африки

ПРЕТОРИЯ, 13 сентября. /ТАСС/. Южноафриканская неправительственная организация African Parks, купившая в августе частную ферму с 2 тыс. носорогов, объявила о планах переселить часть животных в четыре соседние африканские страны - Замбию, Зимбабве, Кению и Намибию. Об этом сообщила южноафриканская газета Daily Maverick.

В ближайшие 10 лет African Parks намерена ежегодно переселять до 300 носорогов, чтобы способствовать восстановлению их численности на юге Африки, отмечает издание. Таким образом за этот период число переселенных особей достигнет 3 тыс. Никогда ранее в мире не проводилась столь значительная операция по переселению носорогов, отметил исполнительный директор African Parks Питер Фернхед.

Крупнейшая в мире ферма Platinum Rhino по разведению носорогов, расположенная в ЮАР, была выставлена минувшей весной на продажу с аукциона ее владельцем Джоном Хьюмом. Начальная цена составляла $10 млн. Однако покупателя на нее тогда не нашлось. В последующие месяцы ряд активистов из движений защитников животных вели консультации с многочисленными компаниями и отдельными лицами, чтобы собрать необходимую сумму и не допустить продажу животных поодиночке. Деньги были собраны благодаря нескольким крупным спонсорам, и ферму приобрела African Parks.

На ферме площадью 8,5 тыс. га содержатся около 2 тыс. носорогов. Ожидается, что их число будет расти, это позволит переселить носорогов в соседние страны. Традиционным районом обитания белых носорогов является юг Африки. Животные находятся под защитой международных конвенций и, по версии Международного союза охраны природы, имеют статус подвида, положение которого близко к уязвимому.

Сейчас в ЮАР обитают около 80% от общего числа имеющихся на планете носорогов. На ферме Platinum Rhino живут 16% всех носорогов, находящихся на территории ЮАР, и 8% от их общемирового стада. Согласно данным ООН, в мире насчитывается 26 тыс. особей этих животных.