По словам Олега Соскина, президент Украины хочет лишь зарабатывать на боевых действиях

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский не начинает переговоры по урегулированию конфликта, желая лишь продолжить десятками тысяч убивать население страны. Такое мнение выразил экс-советник бывшего президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин.

"Не начинает переговоры о прекращении огня Зеленский, то есть Зеленский хочет убивать украинцев дальше", - сказал он на видео, которое было размещено на YouTube-канале.

По его словам, президент хочет лишь зарабатывать на боевых действиях и "десятками тысяч уничтожать украинцев". "Зеленский лично отвечает за убийство украинцев", - подчеркнул Соскин.

Как сообщали в Минобороны РФ, украинская армия с 4 июня предпринимает безуспешные попытки наступления. 12 сентября президент России Владимир Путин заявил, что ВСУ за это время потеряли 71,5 тыс. военнослужащих, 543 танка и почти 18 тыс. бронемашин разного класса. Путин также указал, что отмена на Украине указа о запрете переговоров с Россией может стать первым шагом к диалогу.

Российские власти неоднократно заявляли о готовности вести переговоры с Украиной об урегулировании конфликта. При этом официальный представитель МИД РФ Мария Захарова обращала внимание, что главными препятствиями являются законодательно закрепленная указом Зеленского невозможность переговоров с Путиным, а также украинские инициативы, "свидетельствующие о полной оторванности официального Киева от современных реалий", включая требование вывода российских войск из новых регионов РФ.