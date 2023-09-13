Словения ждет активизации процесса расширения ЕС в сторону Западных Балкан до конца года

В МИД Словении заявили, что республика по-прежнему является решительным сторонником расширения Евросоюза

ЛЮБЛЯНА, 13 сентября. /ТАСС/. Власти Республики Словения ожидают активизации процесса евроинтеграции стран Западных Балкан до конца 2023 года. Об этом говорится в пресс-релизе министерства иностранных дел страны, посвященном выступлению главы Еврокомиссии (ЕК) Урсулы фон дер Ляйен на пленарной сессии Европарламента в Страсбурге.

"Словения по-прежнему является решительным сторонником расширения Евросоюза, которое имеет геостратегическое значение как для ЕС, так и для нашей страны. Мы ожидаем, что к концу года будут предприняты важные шаги в этом направлении. Основой успешного расширения является верховенство закона и соблюдение основных прав, именно поэтому мы поддерживаем инициативу главы Еврокомиссии по включению стран, стремящихся вступить в ЕС, в существующие механизмы контроля верховенства закона в еврообъединении", - прокомментировали в ведомстве выступление председателя ЕК на тему "Состояние Евросоюза".

Глава ЕК на пленарной сессии Европарламента в Страсбурге заявила, что Еврокомиссия начнет подготовительную работу по анализу действующих в ЕС документов и институтов для их адаптации к расширению состава сообщества. Политик подчеркнула готовность сообщества идти на изменение своих конвенций и договоров в случае расширения. При этом она добавила, что ЕС "не может ждать изменений договоров" и уже сейчас должен делать шаги в сторону вступления новых стран.

Официальными кандидатами на вступление в ЕС в настоящее время являются Албания, Босния и Герцеговина, Молдавия, Северная Македония, Сербия, Турция, Украина и Черногория. Дольше всех переговоры о вступлении в ЕС ведет Турция - с 2005 года, Черногория находится в статусе кандидата с 2010 года.