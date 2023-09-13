В Госдепе заявили, что США по-прежнему готовы к переговорам с КНДР

При этом Соединенные Штаты не ждут, что эти переговоры состоятся в скором будущем, отметил представитель пресс-службы Госдепартамента Мэттью Миллер

ВАШИНГТОН, 13 сентября. /ТАСС/. США сохраняют готовность к переговорам с КНДР, однако не ждут, что они состоятся в скором будущем. Об этом заявил на брифинге представитель пресс-службы Госдепартамента Мэттью Миллер.

"Мы всегда ясно заявляли, что готовы к дипломатии, открыты для переговоров и приветствовали бы их с целью снятия наших озабоченностей в связи северокорейской ядерной программой. На сегодняшний день, как вы хорошо знаете, они не проявили к этому никакого интереса", - сказал он.

Миллер при этом отметил, что, "основываясь на действиях Северной Кореи на протяжении последних двух с половиной лет", он не ожидает, что "они [КНДР] пойдут на переговоры". "Но наши двери всегда открыты", - добавил представитель пресс-службы Госдепартамента.