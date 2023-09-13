Зеленский сообщил, что в 2024 году будет существенно увеличены расходы на ВПК Украины

Президент Украины также заявил о планах провести "существенную индексацию" пенсий в марте 2024 года, выделить дополнительные средства на системы здравоохранения и образования

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Власти Украины в 2024 году увеличат выделение бюджетных средств на военно-промышленный комплекс, в частности на дроны и производство оружия. Об этом заявил президент страны Владимир Зеленский.

"В следующем году мы добавляем значительные бюджетные средства на оборонно-промышленный комплекс - и на производство оружия на Украине, и на дроны. Причем и на покупку того, что нужно, за границей, и на украинское производство", - сказал Зеленский в видеообращении, опубликованном в его Telegram-канале.

Президент сообщил, что провел совещание с премьер-министром Денисом Шмыгалем и министром финансов Сергеем Марченко относительно бюджета страны на следующий год. По его словам, военные расходы будут не меньше, чем в этом году - как минимум 1,6 трлн гривен ($43,3 млрд).

Зеленский также рассказал о планах провести "существенную индексацию" пенсий в марте 2024 года, выделить дополнительные средства на системы здравоохранения и образования. Он добавил, что дал Шмыгалю поручение "подготовить основу для того, чтобы в первом полугодии следующего года повысить минимальную зарплату на Украине".

Зеленский не уточнил, за счет каких источников планирует увеличивать расходы. Во вторник глава Минфина сообщил, что Украина едва может покрыть самостоятельно военные расходы, все остальное финансируется за счет выделяемых партнерами Киева средств.

Президент также умолчал о том, какой дефицит будет заложен в бюджете на следующий год. На 2023 год власти Украины уже закладывали рекордный дефицит в размере $38 млрд, тогда Зеленский предложил Западу полностью его покрыть. Позднее министр финансов Украины призвал к осторожности с кредитами от западных партнеров, так как по ним придется платить будущим поколениям. Бывший украинский премьер-министр Николай Азаров констатировал, что Украина "кормится с руки стран НАТО" и перестанет существовать как государство без западного кредитования.