В Душанбе пройдет пятая консультативная встреча глав государств Центральной Азии

В ней примут участие президенты Таджикистана Эмомали Рахмон, Казахстана Касым-Жомарт Токаев, Киргизии Садыр Жапаров, Туркмении Сердар Бердымухамедов, Узбекистана Шавкат Мирзиёев

ДУШАНБЕ, 14 сентября. /ТАСС/. Пятая консультативная встреча глав государств Центральной Азии пройдет в Душанбе, в ней примут участие президенты Таджикистана Эмомали Рахмон, Казахстана Касым-Жомарт Токаев, Киргизии Садыр Жапаров, Туркмении Сердар Бердымухамедов, Узбекистана Шавкат Мирзиёев.

Впервые в истории проведения саммита в качестве почетного гостя в нем примет участие глава государства, не находящегося в Центральной Азии, - президент Азербайджана Ильхам Алиев, у которого запланировано выступление на общей встрече. Кроме того, для участия в качестве почетного гостя приглашен председатель Народного совета Туркмении экс-президент Гурбангулы Бердымухамедов.

Согласно программе мероприятий, Рахмон проведет двусторонние встречи с прибывшими в Душанбе главами государств, а затем лидеры стран проведут общее заседание. По итогам планируется принять некоторые документы, в том числе совместное заявление лидеров стран, соглашения о взаимосвязанности наземного транспорта в Центральной Азии и об общих направлениях молодежной политики. В МИД Таджикистана ранее отмечали, что президенты также обсудят вопросы безопасности, экономического сотрудничества и любые другие темы, которые сочтут необходимыми.

15 сентября запланировано заседание совета Международного фонда спасения Арала, созданного в 1993 году для преодоления экологической катастрофы в районе пересохшего Аральского моря. В этом году председательство в фонде будет передано Казахстану.

Во внешнеполитическом ведомстве Таджикистана также отмечали, что параллельно в Душанбе проводятся 16 различных культурных и деловых мероприятий, в том числе экономический форум, встреча министров транспорта стран региона, форумы волонтеров, женщин-лидеров, а также ректоров вузов, концерт "Вечер дружбы".

Совместное решение проблем

Бывший генеральный секретарь ШОС (2016-2018), профессор Академии государственного управления при президенте Таджикистана и доктор политических наук Рашид Алимов считает, что на предстоящей встрече глав государств Центральной Азии будет обсуждаться вопрос Афганистана, с которым граничат три из пяти стран, постоянно участвующих в консультативных встречах.

"Очевидно, что афганская тема нуждается в выработке и согласовании общего взгляда на будущее этой страны, можно ожидать, что по итогам душанбинского саммита будет принята единая принципиальная позиция по Афганистану - теме весьма чувствительной и острой для региона и мира", - сказал он ТАСС, отметив, что пока ни одна из международных инициатив по урегулированию ситуации в Афганистане не имела успеха.

Также эксперт отметил важность выработки общей политики государств региона по работе с молодежью, так как радикализация и экстремизм в молодежной среде продолжают вызывать чувство общей обеспокоенности. "К сожалению, среди отдельных категорий молодых людей продолжает иметь место привлекательность экстремистских идей, равно как и вербовка юношей и девушек в экстремистские группы", - отметил эксперт, подчеркнув, что молодежь составляет больше трети от 80-миллионного населения Центральной Азии.

Кроме того, Алимов указал, что соглашение по взаимодействию в транспортной сфере должно способствовать росту ВВП государств региона. "Развитие транспортной коммуникации в регионе позволит увеличить число международных перевозок, объем внешней торговли, пассажиропоток, создать новые рабочие места, новое качество жизни, придаст дополнительный импульс развитию туризма, в перспективе увеличит ВВП каждой страны на 15%", - заключил эксперт.