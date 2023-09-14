В Конгрессе обвинили Белый дом в запугивании СМИ

Комитет по надзору и подотчетности Палаты представителей считает, что администрация президента США пытается скрыть информацию о причастности Джо Байдена к злоупотреблению своим служебным положением

ВАШИНГТОН, 14 сентября. /ТАСС/. Комитет по надзору и подотчетности Палаты представителей Конгресса США обвинил Белый дом в запугивании средств массовой информации и попытке скрыть от них информацию о причастности американского лидера Джо Байдена к злоупотреблению своим служебным положением и торговле влиянием.

"Белый дом отказывается отвечать на вопросы о причастности президента Байдена к торговле влиянием, которой занималась его семья, и о том, что же продавала семья Байдена, чтобы зарабатывать миллионы. Это объясняется тем, что, согласно свидетельским показаниям, Джо Байден был "брендом", его [статус] использовали, чтобы направлять сигналы о влиянии и власти, а это обогащало семью Байдена. Столкнувшись с необходимостью оспаривать неоспоримое, Белый дом посредством угроз требует от СМИ перестать освещать эту тему. Что же они пытаются скрыть?" - говорится в заявлении, опубликованном в среду на странице комитета в соцсети X (ранее Twitter).

Законодатели подчеркнули, что продолжат добиваться прозрачности в вопросе злоупотребления Байденом своим служебным положением. Этого требуют и заслуживают американские граждане, убеждены в комитете.

Ранее телеканал CNN сообщил, что администрация Байдена направила руководителям ключевых американских СМИ письмо с просьбой быть более внимательными при освещении расследования в рамках импичмента Байдена и, в частности, более тщательно проверять информацию, поступающую от членов Республиканской партии.