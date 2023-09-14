WSJ: США направят на Тайвань и в Ливан предназначенные для Египта $85 млн

Причиной стало невыполнение Каиром требований в области соблюдения прав человека, сообщает издание

ТАСС, 14 сентября. Власти США планируют перенаправить пакет военной помощи в размере $85 млн, предназначенный для Египта, на Тайвань и в Ливан. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на американских политиков.

По ее данным, администрация Байдена уведомила Конгресс, что она приостановит выделение Египту военной помощи на сумму $85 млн из-за невыполнения Каиром требований в области соблюдения прав человека. Из этой суммы $55 млн планируется выделить Тайваню, а остальные $30 млн отправят в Ливан. Как отмечает газета, некоторые законодатели США настаивают на том, чтобы приостановить выделение Каиру еще $235 млн.

"К чести администрации Байдена, за последние два года она удержала часть военной помощи Египту из-за нарушений прав человека", - приводит издание заявление сенатора Криса Мерфи (демократ от штата Коннектикут).

Посольство Египта в Вашингтоне не предоставило комментариев.

В сентябре 2022 года администрация Джо Байдена удержала $130 млн из пакета военной помощи Египту по той же причине.