Депутат Европарламента считает, что 2022 год стал крайне удачным для торговцев оружием

Как заявил Мик Уоллес, "половина компаний, занимающихся производством оружия", опустошают фонды ЕС и "погрязли в коррупционных скандалах"

ЛОНДОН, 14 сентября. /ТАСС/. Депутат Европарламента от Ирландии Мик Уоллес считает, что 2022-й год из-за конфликта на Украине был крайне удачным для торговцев оружием. Свое мнение он высказал на странице в соцсети X (ранее Twitter).

"Война продолжается, уничтожается целое поколение украинских мужчин, а Евросоюз все никак не может влить достаточно денег в сферу вооружений - 2022-й год стал урожайным для торговцев смертью, прибыли растут. Сколько еще человек должны умереть, чтобы мы перестали подпитывать хаос? Есть ли предел?", - отметил он.

Также евродепутат опубликовал в соцсети видеозапись своего выступления в парламенте. Там он заявил, что "половина компаний, занимающихся производством оружия", опустошают фонды ЕС и "погрязли в коррупционных скандалах". По его словам, Украина сама - "безнадежный случай" коррупции. "Мы не можем выделить им достаточно денег. ЕС теряет связь с реальностью. Американские чиновники говорят о необходимости готовиться к длительной войне. Такими темпа восстановление Украины обойдется более триллиона [евро или долларов]. <...>. Когда же мы начнем работать на благо мира? Что же с нами не так?", - отметил Уоллес.

В августе представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано заявил газете "Известия", что совокупная помощь Украине от Европейского союза достигла €20 млрд с февраля 2022 года. США, по последним данным Пентагона, с начала российской спецоперации поставили военной помощи Киеву на сумму свыше $43 млрд.