В Габоне привлекут все партии и общественников для политических консультаций

Во время консультаций определят параметры новой конституции, которая будет принята в ходе референдума, заявил премьер-министр переходного периода страны Раймон Ндонг Сима

ПРЕТОРИЯ, 14 сентября. /ТАСС/. Власти Габона планируют привлечь представителей всех партий, общественных и религиозных организаций для политических консультаций при составлении новой конституции. Об этом заявил премьер-министр переходного периода страны Раймон Ндонг Сима.

Как заявил политик в интервью изданию Jeune Afrique, он намерен провести "круглый стол для всех сил страны" - от политических партий до гражданского общества, включая религиозные организации. Его главной целью станет организация новых общенациональных консультаций. "Я хочу услышать мнение каждого, чтобы четко определить вопросы для обсуждения и обеспечить проведение мирных выборов в долгосрочной перспективе", - сказал он.

По его словам, в ходе консультаций будут определены параметры новой Конституции Габона, которая будет принята в ходе референдума. В ней также может быть закреплена кандидатура временного президента на случай его отсутствия в стране или недееспособности.

Ранее президент переходного периода Габона Олиги Нгема поручил новому главе правительства провести ряд реформ для борьбы с коррупцией, обеспечивая при этом правильное функционирование экономической деятельности.

Группа высокопоставленных габонских военных 30 августа объявила по национальному телевидению о приходе к власти. Путчисты отменили итоги прошедших 26 августа президентских выборов, на которых победил шедший на третий срок Бонго Ондимба. 30 августа на собрании генералов Олиги Нгема был назначен главой государства на переходный период. Главой правительства переходного периода Габона стал Раймон Ндонг Сима, занимавший пост руководителя кабмина с февраля 2012 по январь 2014 года. По его словам, переходный период может занять от одного до двух лет.