14 сентября, 07:09,
обновлено 14 сентября, 07:26

Лукашенко направился в Россию на переговоры с Путиным

© Пул Первого

Основными темами встречи станут международная повестка и региональная проблематика, а также совместные задачи в экономике

МИНСК, 14 сентября. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко отправился с визитом в Россию, где у него 15 сентября состоятся переговоры с российским коллегой Владимиром Путиным. Об этом сообщило агентство БелТА.

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"Президент Белaруси Александр Лукашенко 14 сентября напрaвился с рабочим визитом в Российскую Федерацию. Центрaльной чaстью визита стaнут переговоры с президентом России Влaдимиром Путиным, которые пройдут 15 сентября", - говорится в тексте.

Основными темами встречи станут региональная проблематика и международная повестка, а также общие зaдачи в экономике, в частности в промышленности, сельском хoзяйстве и других отрaслях, и совместная работа в сфере импортозамещения. 

Теги:
Лукашенко, Александр ГригорьевичПутин, Владимир ВладимировичБелоруссияРоссия
© Информационное агентство ТАСС
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