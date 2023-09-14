Минобороны Грузии рассекретит документы о полетах Саакашвили за счет государства

Основанная ранее Михаилом Саакашвили партия "Единое национальное движение" обратилась в прокуратуру с требованием начать против премьер-министра Ираклия Гарибашвили расследование дела о возможной растрате бюджетных средств на частные зарубежные поездки

ТБИЛИСИ, 14 сентября. /ТАСС/. Министерство обороны Грузии снимет гриф секретности с документов, в которых отражена информация о полетах экс-президента республики Михаила Саакашвили за государственный счет. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Ранее основанная Саакашвили партия "Единое национальное движение" обратилась в прокуратуру с требованием начать против премьер-министра Ираклия Гарибашвили расследование дела о возможной растрате бюджетных средств на частные зарубежные поездки.

"В связи с высоким общественным интересом и распространенной в СМИ информации Министерство обороны Грузии начало процесс рассекречивания документов, связанных с поездками бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили воздушными судами", - говорится в сообщении. Речь идет о документах, которые оформлены между Минобороны и авиакомпанией Georgian Airways с 2010 по 2012 год. При этом два соглашения рассекречены еще в 2012 году, когда к власти пришла партия "Грузинская мечта". Согласно этим документам, через военное ведомство на перелеты выплачено 14 млн лари (около $5,3 млн по текущему курсу) бюджетных средств.

Ранее оппозиция в Грузии заявила о планах запустить процедуру импичмента в отношении премьер-министра республики. Основанием для этого стало появление информации о частной поездке Гарибашвили из Германии в США, утверждалось, что для этого он воспользовался правительственным самолетом. В кабинете министров опровергли эту информацию, сообщив, что премьер-министр вылетел в Германию чартерным рейсом, при этом бюджетные средства не тратились. Из Германии в США Гарибашвили, по данным кабмина, летел регулярным рейсом.

Саакашвили покинул Грузию в 2013 году, после чего в стране против него возбудили четыре уголовных дела, по двум из них политика заочно приговорили к трем и еще шести годам лишения свободы. Дела о разгоне митинга оппозиции 7 ноября 2007 года, разгроме офиса грузинской телекомпании "Имеди" и растрате государственных средств в размере около 9 млн лари (более $2,9 млн) находятся на рассмотрении. В октябре 2021 года Саакашвили тайно прибыл в Грузию, но был задержан, после чего ему было предъявлено новое обвинение - в незаконном пересечении границы.