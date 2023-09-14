Эстония направит полицейских для помощи в охране границ Латвии

Правительство Латвии 9 августа в связи с притоком нелегальных мигрантов в очередной раз продлила действующий в пограничных с Белоруссией районах режим ЧС на три месяца

ВИЛЬНЮС, 14 сентября. /ТАСС/. Департамент полиции и пограничной охраны Эстонии направит личный состав на границу Латвии с Белоруссией для помощи латвийской стороне в ее охране от нелегальных мигрантов. Об этом сообщает газета Postimees со ссылкой на заявление эстонского министра внутренних дел Лаури Ляэнеметса в ходе правительственной пресс-конференции.

"В последнее время Латвия подверглась масштабному гибридному нападению, участились случаи незаконного пересечения границы, - утверждает глава МИД Эстонии. - Латыши также обратились к Эстонии с пожеланием получить от нас больше поддержки. Мы решили, что отправим им своих людей на помощь, Департамент полиции и погранохраны сейчас готовится к этому. Прежде всего, наши люди будут патрулировать границу. Мы готовы помогать латышам столько, сколько потребуется".

Правительство Латвии 9 августа в связи с притоком нелегальных мигрантов в очередной раз продлила действующий в пограничных с Белоруссией районах страны режим чрезвычайной ситуации на три месяца, до 10 ноября. Изначально режим ЧС вступил в силу 11 августа 2021 года и неоднократно продлевался. За это время было предотвращено более 6,5 тыс. попыток незаконного пересечения границы. В Минске называют обвинения Риги в создании миграционного давления на ЕС бездоказательными.