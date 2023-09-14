Замгенсека НАТО не считает падение обломков БПЛА преднамеренной атакой на Румынию

Произошедшее относится к категории инцидентов, которые могут повторяться в будущем, полагает Мирча Джоанэ

КИШИНЕВ, 14 сентября. /ТАСС/. Заместитель генерального секретаря НАТО Мирча Джоанэ не считает падение обломков якобы российского беспилотника на территории Румынии преднамеренной атакой на страну-участницу Североатлантического альянса. Об этом он заявил, отвечая на вопросы журналистов после совместного брифинга с премьер-министром Молдавии Дорином Речаном в Кишиневе.

"Это нельзя расценивать как преднамеренную атаку в отношении состоящей в альянсе Румынии. Важно это понимать. Произошедшее относится к категории инцидентов, которые могут повторяться в будущем. Это не является преднамеренной атакой РФ", - уточнил Джоанэ.

По его словам, в настоящее время члены НАТО работают над внедрением одобренного на саммите в Вильнюсе плана по коллективному повышению оборонительных возможностей, который подразумевает усиление противовоздушной обороны, разведки и подготовки личного состава.

Ранее Минобороны Румынии сообщило об обнаружении в уезде Тулча (юго-восток страны) обломков беспилотника. Проводится экспертиза с целью установления времени и обстоятельств, при которых они попали на территорию республики. Президент Румынии Клаус Йоханнис заявил в субботу, что осуждает этот инцидент, который, по его мнению, вызван российскими атаками на украинские порты на Дунае.