Украина планирует в 2024 году дополнительно направить на производство оружия $2,54 млрд

Как сообщили в правительстве страны, за время специальной военной операции доходы местных бюджетов в результате поступления военного НДФЛ увеличились в восемь раз

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Кабинет министров Украины подал в парламент законопроект, который позволит в следующем году направить на производство в стране беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) и другого вооружения дополнительные средства в объеме 93,7 млрд гривен ($2,54 млрд). Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

"Украина должна нарастить производство собственных дронов, вооружения и боеприпасов. Для этого кабинет министров подал законопроект, которым предлагается, что военный НДФЛ, который государство платит за военных, пойдет на закупку техники и собственное производство оружия. <...> Законопроект позволит привлечь 25,8 млрд гривен ($700 млн) в этом году и 93,7 млрд гривен в следующем на дополнительные закупки дронов и на увеличение производства собственного вооружения", - написал он в Telegram-канале.

Как пояснил глава правительства, за время специальной военной операции доходы местных бюджетов Украины в результате поступления военного НДФЛ увеличились в восемь раз, что связано с ростом расходов государства на военный сектор и увеличением зарплат военнослужащих. В частности, в 2021 году эта сумма составляла 12 млрд гривен ($320 млн), а в 2023 году, по прогнозам, превысит 96 млрд гривен ($2,6 млрд).

При этом, как указал Шмыгаль, в распоряжении местных властей останутся 200 млрд гривен ($5,42 млрд), уже накопленных на счетах местных бюджетов. "Таким образом, ресурс бюджетов на местах в 2024 году будет на 75 млрд гривен больше, чем был в 2021 году", - уточнил он.

13 сентября президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что власти в будущем году увеличат объем бюджетных средств на военно-промышленный комплекс, в частности на БПЛА и производство оружия. По его словам, военные расходы будут не меньше, чем в этом году - как минимум 1,6 трлн гривен ($43,3 млрд).

В августе из-за роста военных расходов на Украине отменили налоговые льготы для бизнеса. Как отмечал в начале сентября министр финансов Украины Сергей Марченко, страна самостоятельно может покрыть только военные расходы, остальное финансируется за счет средств, выделяемых западными партнерами Киева. При этом он отметил, что государство вынуждено прибегать к внутренним займам и выпуску военных облигаций. В бюджете Украины на 2023 год предусмотрен рекордный дефицит в размере $38 млрд. В июле Шмыгаль заявлял, что международные партнеры для покрытия дефицита бюджета с начала года уже выделили Киеву более $23 млрд.