Bild: в Литве начали расследование в отношении обвинившей в насилии солиста Rammstein

По данным издания, девушку подозревают в клевете

БЕРЛИН, 14 сентября. /ТАСС/. Прокуратура Вильнюса начала расследование в отношении ирландки Шелби Линн, которая ранее обвиняла в сексуальных домогательствах фронтмена группы Rammstein Тилля Линдеманна. Об этом сообщила немецкая газета Bild со ссылкой на собственные источники.

С обвинениями ирландка выступила в мае после концерта Rammstein в Вильнюсе. После этого 14 июня в Берлине было начато расследование в отношении Линдеманна. Солиста подозревали в преступлениях на сексуальной почве и в распространении наркотических препаратов. Доказательств, достаточных для предъявления обвинений и подтверждающих версию Линн, найдено не было. Расследование было прекращено 29 августа.

В отношении девушки теперь ведется расследование по подозрению в клевете, пишет таблоид. Оно было начато в июле после обращения в литовскую прокуратуру адвоката Линдеманна. "Ведется проверка, не были ли ее показания ложными", - говорится в статье. Обвинений ей не предъявлено.

Каких-либо подробностей не приводится.