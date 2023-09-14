Госдеп: введенные США санкции против грузин не повлияют на отношения Вашингтона и Тбилиси

Руководитель пресс-службы Госдепартамента Мэттью Миллер отметил, что США и Грузия "за последние 30 лет стали стратегическими партнерами", а Вашингтон помогает Тбилиси с процессом "полной интеграции в евроатлантическую семью"

ВАШИНГТОН, 14 сентября. /ТАСС/. Введенные за последние полгода санкции против граждан Грузии не повлияют на двусторонние отношения. Уверенность в этом высказал на регулярном брифинге для журналистов руководитель пресс-службы Госдепартамента Мэттью Миллер.

Его спросили, как повлияют на американо-грузинские отношения введенные вашингтонской администрацией в четверг санкции против имеющего российско-грузинское гражданство бизнесмена Отара Парцхаладзе, а также в апреле против грузинских судей. "Я так не считаю. Я бы сказал, что мы всегда были солидарны с народом Грузии, его стремлением жить в свободной и суверенной стране с международно признанными границами", - ответил дипломат.

По его словам, США и Грузия "за последние 30 лет стали стратегическими партнерами", а Вашингтон помогает Тбилиси с процессом "полной интеграции в евроатлантическую семью". "И никакие санкции против физлиц [Грузии], которые мы принимаем, не меняют нашего видения этих отношений", - заключил Миллер.

Госсекретарь США Энтони Блинкен в начале апреля заявил, что Вашингтон ввел визовые ограничения в отношении трех действующих и одного бывшего судьи Грузии из-за того, что они якобы причастны к коррупции. Тогда грузинский премьер-министр Ираклий Гарибашвили заявил в связи с этим о недопустимости вмешательства со стороны иностранного государства во внутренние судебные дела республики. Он добавил, что власть сделает все для защиты независимости и свободы судебной системы.