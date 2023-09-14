Глава дипведомства Тайваня не считает неминуемой войну в Тайваньском проливе

Джозеф У полагает, что Пекин пытается изолировать Тайвань на международной арене и создать условия, чтобы остров больше не смог сопротивляться

ГОНКОНГ, 14 сентября. /ТАСС/. Глава внешнеполитического ведомства Тайваня Джозеф У (китайское имя - У Чжаосе) заявил, что не считает войну в Тайваньском проливе неминуемой. Такую точку зрения он выразил в интервью журналу Foreign Policy.

"Не думаю, что она неминуема. Также не думаю, что она сейчас является близкой", - сказал он. "Первый принцип военного философа Древнего Китая Сунь Цзы, которому следуют китайские политики и военные, гласит, что противника нужно повергнуть без применения силы и развязывания войны. Полагаю, что Китай следует этому принципу", - сказал он.

По его мнению, Пекин пытается изолировать Тайвань на международной арене и создать условия, чтобы остров больше не смог сопротивляться. "И после этого вы обращаетесь к Тайваню с требованием принять китайские условия о том, что он является частью КНР, и в результате этого должен управляться ею. Не думаю, что нам это нужно. Что нам нужно, так это быть способными защитить себя, чтобы Китай понимал, что в случае войны с Тайванем, китайской стороне тоже придется заплатить за это высокую цену", - добавил Джозеф У.

"По этой причине я не думаю, что война нависает над нами или что она неминуема. Если война случится, то это окажет серьезное воздействие на мировую экономику", - резюмировал он. Как отметил он, на Тайване производится более 90% самых совершенных чипов, а военный конфликт между островом и материком приведет к нарушению глобальных цепочек поставок и производства.

Тайвань управляется собственной администрацией с 1949 года, когда на остров бежали остатки сил Гоминьдана во главе с Чан Кайши (1887-1975), потерпев поражение в гражданской войне в Китае. С тех пор Тайвань сохраняет флаг и некоторые другие атрибуты прежней Китайской Республики, существовавшей на материке до прихода к власти коммунистов. Пекин считает Тайвань одной из провинций КНР.