В МВБ США считают, что в 2024 году в стране сохранится высокая угроза терроризма

Согласно докладу ведомства, "угроза будет исходить главным образом от одиночных преступников или небольших преступных группировок, которые обычно нападают без особого предупреждения"

ВАШИНГТОН, 14 сентября. /ТАСС/. Министерство внутренней безопасности считает, что угроза внутреннего и международного терроризма для граждан США в 2024 году останется высокой.

"Министерство считает, что угроза насилия со стороны радикально настроенных лиц в США останется высокой, но в целом этот показатель не сильно изменится (по сравнению с 2023 годом - прим. ТАСС). Угроза будет исходить главным образом от одиночных преступников или небольших преступных группировок, которые обычно нападают без особого предупреждения. Несмотря на то, что постоянные контртеррористические усилия существенно снизили возможности международных террористических организаций вредить интересам США, такие группировки как "Аль-Каида" (запрещена в РФ - прим. ТАСС) и "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) пытаются вновь укрепиться за рубежом, у них есть мировая сеть последователей, которые могут пытаться нанести удар [США]", - следует из доклада ведомства.

Как отметил министр внутренней безопасности США Алехандро Майоркас, публикуя эти данные, его ведомство стремится дать возможность правительству на всех уровнях, а также частному и некоммерческому сектору "принимать более взвешенные решения, исходя из имеющейся информации о вызовах в сфере безопасности". "Обмен информацией с обществом об угрозах, с которыми мы сталкиваемся, - это важнейшая часть защиты нашей родины от развивающихся угроз для безопасности", - убежден чиновник.