Доминикана закрыла границу с Гаити из-за спора вокруг пограничной реки

Республика также приостановила выдачу виз гражданам Гаити

ГАВАНА, 15 сентября. /ТАСС/. Власти Доминиканской Республики приняли решение закрыть границу с Гаити из-за обострения отношений по причине спора вокруг строительства канала из реки Масакре, разделяющей страны. Об этом в четверг заявил президент Доминиканы Луис Абинадер.

"Начиная с 6:00 утра пятницы (13:00 мск - прим. ТАСС) сухопутная, морская и воздушная граница Доминиканской Республики будет закрыта в соответствии с решением Совета национальной безопасности и планирования. Минобороны, армия, флот и ВВС готовы к выполнению этого решения", - приводит его слова местная газета Hoy. Также приостановлена выдача виз гражданам Гаити.

С начала сентября гаитянские фермеры ведут работу по строительству канала из реки Масакре, аргументируя свои действия необходимостью для сельского хозяйства республики. В Доминикане заявляют, что реализация проекта нанесет ущерб фермерам на ее стороне реки. Абинадер заявил, что "глупость совершенно неадекватного строительства без какой-либо инженерной мысли является провокацией, которую правительство не примет".