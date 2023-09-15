Лукашенко рассчитывает на ощутимые результаты от активизации контактов с Никарагуа

Президент Белоруссии поздравил президента Никарагуа Хосе Даниэля Ортегу Сааведру и братский народ этой страны с Днем Независимости

МИНСК, 15 сентября. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил президента Никарагуа Хосе Даниэля Ортегу Сааведру и братский народ этой страны с Днем Независимости. Он рассчитывает, что активизация контактов между странами даст ощутимые результаты. Об этом сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

"Активизация контактов между Минском и Манагуа даст ощутимые результаты в ближайшем будущем, будет способствовать стабильному и созидательному развитию двух стран и росту благополучия граждан", - приводит слова Лукашенко его пресс-служба. По словам президента, эффективная социально-экономическая политика, последовательная деятельность Никарагуа на международной арене с приверженностью принципам суверенного равенства государств "пользуются уважением и поддержкой в Беларуси".

В июле текущего года Белоруссия и Никарагуа подписали соглашение об отмене визового режима между двумя странами, а также межправительственное соглашение о создании совместной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству. Белоруссия отмечала, что рассматривает Никарагуа в качестве важного политического и торгово-экономического партнера в латиноамериканском регионе и в целом как надежного союзника на международной арене.

Лукашенко также поздравил президента Зимбабве Эммерсона Мнангагву с днем рождения, отметив, что высоко ценит дружеские отношения, которые установились между главами двух государств. "Ожидаю новой встречи, чтобы продолжить открытый и конструктивный диалог по всему спектру белорусско-зимбабвийского взаимодействия, - отметил глава белорусского государства. - У нас много работы по реализации договоренностей, достигнутых во время моего визита в Хараре в начале 2023 года".

Лукашенко ранее заявлял, что белорусская сторона приложит все усилия, чтобы вывести отношения между Белоруссией и Зимбабве на уровень стратегического партнерства.