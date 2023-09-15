Трамп считает, что США "катятся в ад", но он может спасти страну

По словам экс-президента, он будет участвовать в выборах, не боясь обвинений и тюремного заключения

НЬЮ-ЙОРК, 15 сентября. /ТАСС/. Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что будет участвовать в выборах, не боясь обвинений и тюремного заключения, так как хочет спасти страну, которая "катится в ад". Такое мнение Трамп высказал в интервью радио SiriuxXM.

"Да, стоит <...>. Наша страна катится в ад. Я верю, что у страны есть последний шанс. Это самые важные выборы, которые когда-либо у нас были <...>. Наша страна разрушается <...>, а я могу изменить это очень быстро <...> и спасти США", - сказал Трамп, отвечая на вопрос журналиста Меган Келли о том, стоит ли отказываться от всего, чтобы баллотироваться в президенты, ведь экс-президенту грозит тюремное заключение.

Бывший глава Белого дома также добавил, что США "находятся в беде, над ними все смеются".

Ранее Трамп заявил, что администрация президента США Джо Байдена превращает страну в банановую республику, уголовно преследуя политических оппонентов. Он также назвал сотрудников администрации Байдена "бандитами - фашистами", а стиль управления государством фашистским. Самого Байдена Трамп считает худшим президентом в истории Соединенных Штатов, который, как он отмечает, не способен устоять на ногах во время официальных мероприятий и падает на трапе самолета.

Следующие выборы президента США пройдут в ноябре 2024 года. 25 апреля действующий президент заявил, что будет добиваться переизбрания на высший государственный пост. Трамп заявил о вступлении в предвыборную гонку в ноябре 2022 года.