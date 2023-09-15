AFP: Грета Тунберг предстанет перед судом за неповиновение полиции

По данным агентства, слушание назначено на 27 сентября

СТОКГОЛЬМ, 15 сентября. /ТАСС/. Экоактивистка Грета Тунберг вызвана в суд из-за отказа выполнять требования полицейских во время одной из акций, сообщает агентство Agence France-Presse (AFP) со ссылкой на прокуратуру города Мальмё.

По его данным, слушание назначено на 27 сентября, однако дата может измениться. Предыдущее разбирательство по делу Тунберг состоялось 24 июля. Активистке выписали штраф в размере 1 500 шведских крон (около $144) за блокировку порта Мальмё совместно с другими активистами и отказ подчиниться полиции, которая предпринимала попытки ее задержать.

По информации AFP, Тунберг провела такую же акцию всего спустя несколько часов после первого суда. "Эта акция не была согласована и привела к блокировке автомобильного движения. Девушка отказалась выполнить требование полиции покинуть место", - приводит агентство слова прокурора Изабель Экберг.

В этом году Тунберг и ее движение Fridays for Future в четвертый раз были номинированы на Нобелевскую премию мира. Тунберг стала известна после эмоционального выступления в ООН в сентябре 2019 года, вызвавшего большой общественный резонанс. В речи на саммите по климату активистка заявила главам государств, что своими пустыми обещаниями они отняли у нее мечты и детство, а также упрекнула мировых лидеров в том, что для борьбы с загрязнением окружающей среды не предпринимается достаточно усилий.