Южная Осетия поздравила Никарагуа с Днем Независимости

Президент республики Алан Гаглоев выразил уверенность в расширении двусторонних отношений между странами

ЦХИНВАЛ, 15 сентября. /ТАСС/. Президент Южной Осетии Алан Гаглоев поздравил народ Никарагуа и президента страны Даниэля Ортегу с национальным праздником - Днем независимости, выразив уверенность в дальнейшем развитии и расширении двусторонних отношений между странами.

15 сентября Никарагуа отмечает День независимости - это национальный праздник, проводимый в ознаменование Акта независимости Центральной Америки от Испании в 1821 году.

"От имени народа Республики Южная Осетия и от себя лично направляю вам и в вашем лице всему дружественному никарагуанскому народу самые искренние поздравления и наилучшие пожелания по случаю национального праздника Республики Никарагуа - Дня независимости. Историческое и судьбоносное для никарагуанского народа событие 15 сентября 1821 года стало актом демократии и символом свободного развития Никарагуа", - говорится в поздравительном послании главы закавказской республики, опубликованном на его официальном сайте.

Президент отметил, что за прошедшее время Никарагуа добилась впечатляющих успехов в укреплении государственности и экономическом развитии. Сегодня страна последовательно укрепляет свои позиции на международной арене, уверенно строит достойное будущее для своего народа. "В Южной Осетии всегда с благодарностью будут помнить неоценимую поддержку, оказанную Республикой Никарагуа. Убежден, что наши межгосударственные отношения, представляющие взаимный интерес, и впредь будут развиваться и расширяться", - подчеркнул он.

Гаглоев пожелал Ортеге здоровья и новых успехов в государственной деятельности, а народу Никарагуа - мира, добра, благополучия и процветания.

Президент Никарагуа Даниэль Ортега 5 сентября 2008 года подписал декреты о признании независимости и установлении в полном объеме дипломатических отношений с Южной Осетией и Абхазией. Никарагуа стала первой страной, признавшей вслед за Россией независимость Южной Осетии.