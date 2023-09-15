Власти Буркина-Фасо потребовали от военного атташе Франции покинуть страну

Правительство страны также распорядилось закрыть свою военную миссию в Париже

ПРЕТОРИЯ, 15 сентября. /ТАСС/. Власти Буркина-Фасо потребовали от военного атташе Франции Эмманюэля Паскье покинуть страну в течение ближайших 14 дней. Об этом сообщило Буркинийское информационное агентство.

По его данным, предписание обусловлено подрывной деятельностью атташе. Одновременно с ним Буркина-Фасо должны покинуть остальные сотрудники военного атташата Франции.

Правительство Буркина-Фасо также распорядилось закрыть свою военную миссию в Париже.

В сентябре 2022 года группа военных во главе с Ибрагимом Траоре совершила в Буркина-Фасо государственный переворот, сместив полковника Поля-Анри Сандаого Дамибу с поста президента страны. Военные объявили о роспуске правительства, приостановке действия конституции и любой политической деятельности. Дамиба, который сам пришел к власти в результате государственного переворота, подписал документ о добровольном уходе с поста президента. В октябре 2022 года Национальное собрание (однопалатный парламент) Буркина-Фасо единогласно назначило Траоре президентом переходного периода.