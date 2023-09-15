Лидер Доминиканы заявил о росте необходимости международной операции в Гаити

Луис Абинадер отметил отсутствие сильного центрального правительства в стране

ГАВАНА, 15 сентября. /ТАСС/. Президент Доминиканской Республики Луис Абинадер считает, что спор вокруг пограничной реки между его страной и Гаити демонстрирует отсутствие сильного правительства в Порт-о-Пренсе, способного обеспечить должный контроль над территорией страны и безопасность. Как заявил ТАСС лидер страны в пятницу, сложившаяся ситуация лишь увеличивает необходимость проведения международной операции при поддержке соответствующего предложения в ООН.

"Подобные действия отражают отсутствие сильного центрального правительства, когда группы анархистов принимают решения по вопросу [строительства] частного канала для частных бизнесменов и анархических групп. Эти действия также отражают необходимость в миротворческих силах, о чем ранее просило само правительство Гаити", - сказал политик.

По словам Абинадера, Доминикана ранее уже выступала с подобной инициативой, которая в настоящий момент становится более актуальной. "Два года назад, в сентябре 2021 года, мы представили это предложение в ООН во благо Гаити, с целью умиротворения и достижения спокойствия для гаитянского народа, и сегодня это еще более необходимо", - отметил глава государства.

Власти Доминиканской Республики приняли решение закрыть с пятницы границу с Гаити из-за обострения отношений по причине спора вокруг строительства канала из реки Масакре, разделяющей страны. С начала сентября гаитянские фермеры ведут работу по строительству канала из реки, аргументируя свои действия необходимостью для сельского хозяйства республики. В Доминикане заявляют, что реализация проекта нанесет ущерб фермерам на ее стороне реки. Абинадер заявил, что "глупость совершенно неадекватного строительства без какой-либо инженерной мысли является провокацией, которую правительство не примет".

Ситуация в сфере безопасности и гуманитарная обстановка ухудшились в Гаити после убийства в июле 2021 года президента страны Жовенеля Моиза и землетрясения в августе того же года, в результате которого погибли более 2,2 тыс. человек. По сведениям телеканала Telesur, вооруженные банды контролируют более 80% территории столицы и консолидируются в других регионах страны.

Ранее глава МИД Кении Альфред Мутуа сообщил, что африканская республика по просьбе группы стран "Друзья Гаити" согласилась положительно рассмотреть вопрос о том, чтобы возглавить многонациональные силы на Гаити. Кения обязалась направить в страну 1 тыс. полицейских. Министр указал, что задействует миротворцев после получения мандата от Совета Безопасности ООН и осуществления других конституционных процессов в Кении.