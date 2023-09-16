Италия требует восстановить морскую миссию ЕС для противодействия нелегальной миграции

За несколько дней на остров Лампедуза прибыли почти 7 тыс. нелегалов

РИМ, 16 сентября. /ТАСС/. Премьер-министр Италии Джорджа Мелони считает необходимым организовать морскую миссию ЕС для противодействия нелегальной миграции, новая волна которой обрушилась на итальянские южные берега, главным образом остров Лампедуза.

"Я попросила председателя Европейского совета Шарля Мишеля внести в повестку дня следующего саммита вопрос о миграции. И я собираюсь говорить о необходимости немедленно организовать морскую миссию ЕС для того, чтобы предотвратить отплытие мигрантов [из Северной Африки в Европу]", - сказала Мелони на видеозаписи, распространенной в пятницу ее пресс-службой. Она также сообщила, что пригласила главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен посетить Лампедузу, чтобы лично убедиться в серьезности ситуации, сложившейся на острове, куда за несколько дней прибыли по морю почти 7 тыс. нелегалов.

Кроме того, Мелони объявила об организации новых центров для содержания мигрантов при привлечении министерства обороны. Там они будут содержаться, пока рассматривается их запрос на предоставление убежища. Она отметила, что эти структуры будут находиться в малонаселенных местах и охраняться. Рим также интенсифицирует высылку нелегалов. Мелони признала, что стратегия распределения прибывающих по морю мигрантов среди европейских стран не решает проблемы, которая требует более радикальных подходов. В частности, необходимо остановить преступный бизнес по перевозке людей, а также обеспечить большую безопасность в странах Северной Африки, откуда отплывают выходцы из стран к югу от Сахары, где распространены конфликты, голод и бедность. С этими странами, по ее словам, необходимо работать, чтобы улучшать там условия жизни.

Прошлый опыт

Европейская морская миссия "София" уже действовала, она была учреждена почти 10 лет назад и стала продолжением итальянской миссии Mare nostrum. Та в свою очередь была создана для спасения мигрантов в море после крупного кораблекрушения, в котором погибли более 300 человек. Затем деятельность "Софии", которая была направлена главным образом на борьбу с перевозчиками людей, свернули.

На Лампедузе сложилась критическая ситуация. Число нелегальных мигрантов там превысило количество местных жителей, начались беспорядки. Как сообщали местные власти, эскалация произошла после прибытия за два дня рекордно большого числа нелегалов - более 6 тыс. человек. Согласно данным властей на середину августа, с начала года на берегах Италии высадилось более 120 тыс. мигрантов. Это рекордные цифры за последние годы. Во многом прибытию нелегалов по морю способствует нестабильная ситуация в Ливии и Тунисе, откуда они отплывают к итальянским берегам. Многие мигранты затем хотят перебраться в другие европейские страны, но все обязательства по приему ложатся на страну прибытия.